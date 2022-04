Garnalenvissers: industrie moet schade door PFAS vergoeden

Rik sloeg zijn zakenpart­ner dood met een bijl: rechter geeft in hoger beroep zwaardere straf

Rik B. (59) uit Alphen is in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van 17 jaar voor de moord op zijn zakenpartner Aldrik Frik (54) uit Dreischor. De man is schuldig aan moord en krijgt een hogere straf dan de lagere rechter oplegde.

14:56