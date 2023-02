Ganze Regatta geldt weer als Zeeuws kampioenschap

Op het Havenkanaal tussen Goes en Goese Sas is zaterdag de negentiende editie van de Ganze Regatta. Ook dit jaar geldt het evenement van roeivereniging Scaldis als Zeeuws kampioenschap.

Er wordt over een lengte van 4,3 kilometer gevaren. Vanaf 11.30 uur vertrekt de eerste serie boten vanuit de stadshaven, de tweede heat is na 14.30 uur. Omdat het kanaal smal is, vertrekken de boten na elkaar. In totaal zijn het er 52 van dertien verschillende verenigingen. Van alle wordt de tijd afzonderlijk opgenomen.

De skiff is de best bezette klasse. Er zijn negen mannen in de eenpersoonsboten en zes vrouwen. Corné de Koning, zelf lid van Scaldis, is één van de deelnemers. Hij is drievoudig wereldkampioen op dit nummer binnen het aangepaste roeien.

Er wordt in zestien verschillende klasses geroeid. Roeivereniging Honte uit Middelburg neemt als één van de weinigen een ‘acht’ mee naar Goes. Wanneer iedereen in een boot lid is van een Zeeuwse club of in Zeeland geboren is, kan er een Zeeuwse titel in de wacht gesleept worden.