FvD vaart bewust tegen de stroom in: ‘Wij hebben gelijk, 100 procent, maar we krijgen het niet’

Het speldje van de Nederlandse vlag zit omgekeerd op zijn revers geprikt. ,,Blauw, wit, rood, Nederland in nood”, zegt FvD-lijsttrekker Martin Bos. Hij is er van overtuigd dat de overheid van de boeren af wil, omdat Nederland een stadstaat moet worden. ,,Is dat een complottheorie? Zeker is dat een complottheorie. Een complot is een samenzwering om iets te regelen. In de stukken van de Europese Unie kun je lezen dat tien procent van de boeren weg moet. Sla het er maar op na. Geloof mij, maar controleer mij ook.”