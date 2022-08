Fred (72) verruilt huis met tuin vol vlinders in Haamstede voor appartement op de Veluwe

,,Ik ben geboren in Zwolle. Na de HBS gaan werken (en studeren) op NatLab, de huidige campus van Philips in Eindhoven. Na een zeer ernstig motorongeval, in coma gelegen en met hersentrauma heb ik na een jaar revalidatie studie en laboratorium moeten opgeven. Ik ben aansluitend in militaire dienst gegaan. Daarna een ommezwaai gemaakt in carrière. In Rotterdam begonnen in de expeditie. Eind jaren ’70 gaan werken voor Transintra Antwerpen, belast met Integrated Turn Key Management voor grote projecten in Oost-Afrika. Met een knipoog naar Saudi Arabië ben ik daar in 1983 zelf een bedrijf gestart. Vervolgens in 1991 afscheid genomen van Transintra en in Nederland opnieuw gestart. Mijn werkterrein toen verlegd naar Zuid-Amerika. Intussen heb ik alle continenten bereisd voor grote internationale projecten. In 2008 ben ik met pensioen gegaan.”