Frans zoektocht is ten einde: Bloedkoralen ketting terug bij Zeeuwse Diny

Diny wist niet wat haar overkwam toen ze in januari in de krant de oproep van Vlissinger Frans de Reeper voorbij zag komen. Hij was op zoek naar de nabestaanden van een mevrouw Van der Bult. Die zou tijdens de Watersnoodramp in 1953 zijn verdronken. Haar man, die in Middelburg achterbleef met twee jonge kinderen, leerde een ander kennen en vertrok naar Limburg. Zijn kinderen liet hij achter bij een zus van zijn overleden vrouw.