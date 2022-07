Frank Koulen is een eeuw na zijn geboorte nog steeds een begrip in Terneuzen, en dat zal hij altijd blijven

Het verhaal is bij veel Terneuzenaren welbekend. Koulen kwam in 1944 met de geallieerden naar Terneuzen en ging er nooit meer weg. In 1957 startte hij met het cafetaria Porgy & Bess, dat later uitgroeide tot een jazztempel waar muzikanten van over de hele wereld kwamen optreden. Het jazzcafé wordt sinds Koulens dood in 1985 hoofdzakelijk gerund door vrijwilligers.