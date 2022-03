Fractievoorzitter PVV Terneuzen mishandeld tijdens plakken van verkiezingsposters

Van der Hoeff was vrijdagmiddag rond kwart voor twee verkiezingsposters aan het plakken op een aanplakbord aan de Herengracht in Terneuzen, vertelt hij. ,,Ik was er bijna mee klaar, toen er iemand op de fiets kwam en de nog natte posters eraf trok.” Van der Hoeff liet verbaasd weten dat hij gewoon posters mag plakken en ging voor het bord staan. ,,Ik kreeg een duw tegen mijn schouder en ik zei dat hij me niet aan moest raken.”