Foutje bij de provincie: verkeerde groene streep op weg naar Westerscheldetunnel

Het gaat om de groene streep in het midden van de weg. Die oogt opvallender dan anders: groener dan voorheen. Grasgroen in plaats van zeegroen. Bij het viaduct waar de goederentreinen uit Vlissingen-Oost over de weg gaan, is het verschil vooral goed zichtbaar. Daar houdt de felgroene streep op en gaat over in het vertrouwde groen. Het zijn twee heel verschillende tinten.