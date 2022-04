Foto’s Halima volgen nog



Halima El Ouarik vloog naar Marokko voor het Suikerfeest: ‘Eindelijk is de familie weer samen’

GOES - De Goese Halima El Ouarik, geboren in Marokko, vertelt over de ramadan. De PZC volgt haar in de vastenmaand. Ze vloog naar Marokko om het Suikerfeest met haar familie te vieren.