Forza klimt ondanks nederlaag

Die tiende plek geeft aan het einde van het seizoen recht op het spelen van promotie/degradatiewedstrijden. Voor Forza breken in dat opzicht met duels tegen rechtstreekse concurrenten belangrijke weken aan. Zaterdag nemen de Zeeuwen het in Hendrik-Ido-Ambacht op tegen Vollido. Een week later komt hekkensluiter SNA naar Zierikzee.

Tegen Erasmus Volley bracht Forza te weinig servicedruk om het de bezoekers lastig te maken. Alleen in de tweede set lukte dat wel. ,,Je hoopt dat je dat kunt doortrekken in de derde set, maar op de één of andere manier stortte het als een kaartenhuis in elkaar’’, zei Peter Korstanje. De trainer miste in het duel door ziekte en blessures een aantal vaste krachten.