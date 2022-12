Fors duurdere kaartjes deren festivalliefhebbers niet: zaterdag Concert at Sea binnen een uur uitverkocht

Kaartjes voor CAS zijn dit jaar fors duurder en daar wordt links en rechts ook wel over gemopperd. Voor sommige festivalveteranen is het zelfs reden om dit jaar verstek te laten gaan. Maar het lijkt het overgrote deel van de liefhebbers niet te deren, want de kaartverkoop, die vandaag om 12.00 uur begon, ging ouderwets hard. De zaterdag blijkt het populairst, de tickets waren binnen een uur allemaal weg. Die dag staan onder anderen Kris Kross Amsterdam, Flemming, Antoon en organisator Bløf op het programma. Bij sommigen leidde dat tot onbegrip, omdat ze naar eigen zeggen al uren in de wachtrij stonden en alsnog mis grepen. De ietwat misleidende tekst op de website - ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’- is daar mede debet aan, want het systeem kiest namelijk willekeurig wie tickets kan bestellen. Er is dus geen sprake van een volgorde.

Overigens moet gemopper over de ticketprijzen wel enigszins in perspectief worden gezien. Een dag kaart voor de editie van dit jaar kostte weliswaar ‘slechts’ 56 euro, maar dat was de prijs van 2019. CAS kon vanwege de coronapandemie twee jaar niet plaatsvinden, maar mensen die in 2019 een kaartje hadden gekocht konden dat gewoon gebruiken voor de editie van afgelopen juni. In het verleden ging een kaartje ook met ongeveer een tientje per jaar omhoog, dus daar op gelet is het niet gek dat een dagkaart nu 30 euro duurder is.