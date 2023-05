Folly (26): 'In Zeeland wordt wel eens raar opgekeken als ze mij zien’

,,Ik ben geboren in het ziekenhuis in Goes. Mijn ouder woonden destijds aan de Oude Haven in Zierikzee. Ik heb een broertje, Jesse, en een zus, Sanne. Rond mijn tiende jaar verhuisden we naar Westenschouwen. Van de St. Willibrordus-basisschool in Zierikzee, na de verhuizing naar Onder De Wieken in Burgh. Ik had een hekel aan school. Ik snap dat het schoolsysteem voor een groot deel van de kinderen goed werkt, maar ik was niet een van die kinderen. Ik had wel wat vriendjes op school. Stijn en Teun woonden in de straat achter ons. Beiden zie ik nog steeds regelmatig. Ik ging graag skaten langs de grachten, op de dijk en bij de parkeerplaats naast de molen bij de Nieuwe Haven. Zierikzee is niet echt ideaal daarvoor met al die kinderkopjes. Door de jaren heb ik verschillende sporten gedaan. Voetbal, atletiek, zeilen en golf. Ik was ook veel bezig met Lego en hield van buitenspelen, zoals boomhutten maken.”