FNV schort acties bij Cargill op na akkoord over nieuw cao: ‘Medewerkers gaan er in de nieuwe cao flink op vooruit’

De vakbond had de directie van Cargill na vier overlegrondes een ultimatum gesteld dat dinsdag afliep. Op de valreep kwamen ze er toch uit. De nieuwe cao die per 1 augustus ingaat, is een flinke stap vooruit voor de 600 medewerkers van Cargill die onder de bedrijfs-cao vallen. In de fabriek in Sas van Gent werken 350 mensen. Overigens moeten FNV-leden zich nog over het akkoord uitspreken, waardoor het ultimatum nog niet van tafel is, maar tot volgende week woensdag is opgeschort.