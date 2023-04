Flip Hanse bezoekt voor het eerst herdenking van negen neergeschoten Amerikaanse vliegeniers

In de oorlog maakte Flip als klein knulletje meer mee. In een boom op het erf van de boerderij van zijn ouders aan de Lokkersweg hing op een dag een parachutist levend in een boom. De vliegenier werd in zijn herinnering al snel opgevangen door zijn ouders en kreeg andere kleding aan. ,,Hij kon bij ons schuilen op de zolder, maar de volgende dag was hij weg.” Hij praat nooit over het voorval, zegt zijn echtgenote.