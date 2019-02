Flinke winst Westerscheldetunnel zorgt voor dilemma: meer korting of tol 2 jaar eerder afschaffen?

Dat blijkt uit berekeningen die de NV Westerscheldetunnel heeft uitgevoerd op verzoek van Provinciale Staten.

Records

De afgelopen twee jaar vestigde de Westerscheldetunnel records. Het aantal passages groeide in 2016 met 6,3 procent en in 2017 met 8 procent. Daardoor komt er ook meer tol binnen. Op basis van de huidige ramingen verwacht de directie van de tunnel in 2033, aan het eind van de tolperiode, een overschot van 177 miljoen euro.

Dat stelt de Staten voor de volgende keuze: moeten gebruikers zo goedkoop mogelijk door de tunnel, of moet de tol zo snel mogelijk worden afgeschaft? De NV Westerscheldetunnel heeft ook berekend wanneer de tunnel tolvrij kan worden als de huidige tarieven gelijk blijven.

Korting

Bestuurders van personenauto's betalen nu 5 euro per passage. Ruim 68 procent van de bestuurders heeft een t-tag en is goedkoper uit: 3,80 euro. Dan zijn er ook nog veelgebruikers, mensen die per jaar meer dan 150 keer door de tunnel rijden.

Enquete poll De tunnelwinst moet gaan naar Meer korting

Tol 2 jaar eerder afschaffen De tunnelwinst moet gaan naar Meer korting (73%)

Tol 2 jaar eerder afschaffen (27%)

De NV Westerscheldetunnel stelt een grotere korting voor t-tag-gebruikers en veelgebruikers voor. Als de Staten dit overnemen, betaalt de veelgebruiker vanaf 1 januari 2,50 per passage. Voor wie dagelijks door de tunnel gaat, kan dat 285 euro per jaar schelen.

De tol blijft dan wel in stand, tot 14 maart 2033. Met de miljoenenwinsten kan de tunnel ook eerder tolvrij worden gemaakt. Op zijn vroegst op 1 januari 2029. In dat geval stijgt het toltarief wel met 5 procent per jaar. Dat lijkt politiek moeilijk te verkopen. In 2028 kost een los kaartje dan 7,75 euro.

Tolvrij

Als de tol de komende tien jaar niet wordt verhoogd, kan de tunnel medio 2031 tolvrij worden, nog geen twee jaar eerder dan nu is afgesproken.

De tunnel is op 14 maart 2003 geopend. Om de aanleg te betalen moest 30 jaar lang tol worden geheven. De weerstand daartegen is met de jaren toegenomen, omdat Zeeuwen onevenredig hard worden getroffen. Maar het direct afschaffen van de tol zou honderden miljoenen euro's kosten. De provincie heeft dat geld niet en Den Haag wil dat niet op tafel leggen.