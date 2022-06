Flink deel Zeeuwse busritten dreigt te verdwijnen: ‘Dat zou desastreus zijn’

,,De tijd tikt weg. Het is nu of nooit”, zegt gedeputeerde Harry van der Maas bezorgd. ,,Als het busvervoer in Zeeland nog verder verschraalt, zou dat desastreus zijn.”

Het openbaar vervoer kampt met de gevolgen van de coronapandemie. Het aantal reizigers is nog altijd een stuk lager dan vóór de uitbraak van het virus. In Zeeland ligt het aantal passagiers inmiddels op 79 procent van de aantallen in 2019. ,,Er was een stijgende lijn, maar die stagneert.”