Fitte De Jager neemt Kloetinge bij de hand: ‘Na alles wat er is gebeurd, merkte ik dat mijn discipline minder werd’

Histori­sche Kamper Kogge luidt drie dagen Middeleeuw­se Toestanden voor Zierikzee in

Zierikzee stapt dit weekend terug de middeleeuwen in, terug naar 1323. In dat jaar werd de Vrede van Parijs bezegeld en daarmee de bestuurlijke eenheid van het Graafschap Zeeland, dat tot dan toe deels in Vlaamse handen was.