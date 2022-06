Filmmaker en acteur Henk Verhage uit Zierikzee: ‘Ik kwam er achter dat acteren niets anders is dan een keer jezelf zijn’

De acht maanden oude hond Chara, een Engelse springer, is de eerste die het bezoek begroet. Onder de trap in de hal van de woning van Henk, een rijtjeshuis in de Zierikzeese wijk Poortambacht, is een vierkante vijver gemaakt. ,,Daar zit een Mexicaanse salamander in.” In de woonkamer laat een donkerblauwe dwergpapegaai van zich horen. Het is een mannetje, het vrouwtje is een poosje terug overleden. Boven zit nog een kleine python, overgehouden aan een filmsessie.