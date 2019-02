Film ‘Soldaat zonder wapen’ belicht rol van artsen tijdens Slag om de Schelde

Oude Keldermans­poort in Hulst komt tot leven

15:40 HULST - De Keldermanspoort in Hulst had ooit vlaggen, fier wapperend op de daken van de twee torens. De oude poort is nu te zien via een doorkijkpaneel op het Brederodebolwerk, waar ook de geschiedenis van de poort te lezen is.