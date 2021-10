Film ‘De Slag om de Schelde’ wereldwijd topper op Netflix, van Venezuela tot Vietnam

VLISSINGEN - De Slag om de Schelde was afgelopen weekend wereldwijd de meest bekeken film op Netflix. De film troefde daarmee The Guilty en Venom af.

Sinds afgelopen vrijdag is de film overal te zien via de streamingdienst. Volgens cijfers van FlixPatrol was De Slag om de Schelde vooral zondag in vrijwel alle landen de meest bekeken film, van Canada tot Costa Rica en van Venezuela tot Vietnam. De bijbehorende trailer op YouTube is inmiddels 3,2 miljoen keer bekeken.

De Slag om de Schelde werd mede geproduceerd door Netflix en is nu, onder de internationale titel The Forgotten Battle, te bekijken met ondertiteling in uiteenlopende talen. De film, die voor een belangrijk deel in Zeeland is opgenomen, trok de afgelopen maanden meer dan 500.000 mensen naar de Nederlandse bioscopen. In CineCity in Vlissingen en Terneuzen blijft de film nog zeker tot Kerstmis te zien.

FlixPatrol maakt in haar overzichten onderscheid tussen films en bijvoorbeeld series. In de laatste categorie is Squid Game op dit moment het populairst, gevolgd door You en Maid.