Figuranten Ontspoord zijn dolblij; na tweeënhalf jaar mogen ze weer met de stoomtrein mee

opinie Nieuwe rol voor het CDA in Sluis, voor het eerst sinds ontstaan gemeente Sluis een oppositie­par­tij

SLUIS - Dennis Bergkamp maakt zijn wonderdoelpunt tegen Argentinië. De Amerikaanse president Clinton raakt in opspraak vanwege de Monica Lewinsky-affaire. Het homohuwelijk wordt ingevoerd. Het gebeurt allemaal in 1998: het laatste jaar dat het CDA in Sluis niet in de coalitie zit.

3 april