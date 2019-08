Fietsvoetveer voorlopig uit de vaart door ‘omvangrijk probleem’ met generator

VLISSINGEN - Veerboot Willem-Alexander, een van de twee fietsvoetveren tussen Vlissingen en Breskens, is voor onbepaalde tijd uit de vaart vanwege een vastgelopen generator. ,,Het is een omvangrijk probleem", zegt directeur Martin Martens van de Westerschelde Ferry.

Het fietsvoetveer ligt al sinds donderdag 8 augustus aan wal vanwege een ‘technisch defect’, maar het was voor reizigers tot nu toe niet duidelijk wat er precies mis is met de boot en, belangrijker, wanneer die weer terug in de vaart komt. Dat laatste valt niet te zeggen, aldus directeur Martens desgevraagd. ,,De generator die zorgt voor aandrijving van de schroef is vastgelopen en het is nog onduidelijk wat de oorzaak is", zegt hij. Het had volgens de directeur in elk geval niet mógen gebeuren. ,,De generator is voor de zomer preventief vervangen en zou 50.000 draaiuren moeten kunnen maken, maar hij hield er na 2700 al mee op. Dat is niet wat je verwacht.”

De generator is vandaag uit de ferry gehaald en voor onderzoek op transport naar de leverancier gegaan. De uitkomsten worden eind deze maand verwacht. ,,Het is belangrijk om te weten wat er aan de hand is", zegt Martens. ,,Is het een productiefout, ligt het aan het schip? Dat moet eerst worden uitgezocht.” Zeker is wel dat de Willem-Alexander op enig moment weer terug in de vaart komt, aldus de ferry-directeur. Tot die tijd wordt een uurdienstregeling gevaren met de andere boot, de Máxima. Passagiers kunnen dus maar een keer per uur ‘oversteken’, om 18 minuten over het hele uur vanuit Breskens en om 12 voor vanuit Vlissingen.

Bakwagens

Volgens Martens heeft het uitvallen van de Willem-Alexander, ondanks het hoogseizoen, nog niet tot klachten geleid. ,,We zetten bussen in als vervangend vervoer en voor fietsen huren we nu bakwagens die achter de bus aan rijden. Die hoeven dus niet meer in het bagageruim van de bus of in de bus zelf, wat veel ruimte inneemt.” De financiële gevolgen van het euvel zijn nog niet duidelijk.

Beide fietsvoetveren hebben met enige regelmaat te kampen met mankementen. Dit voorjaar werd de Máxima geplaagd door een kapotte brandstofpomp en korte tijd later door een lekkende schroefas. Ook afgelopen najaar waren er diverse storingen. Vooralsnog varen de boten echter door, want de algemene reserve van de provincie (die de veren exploiteert) laat niet toe ze eerder af te schrijven. In 2021 staat een nieuwe toekomstverkenning op de rol.