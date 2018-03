Fietsvoetveer komt weer in de vaart na groot onderhoud

Hoofdplaat viert uitgebreid het 240-jarig bestaan

12:18 HOOFDPLAAT - Eens in de vijf jaar viert Hoofdplaat dat het bestaat. Dus ook het 240-jarig jubileum van het relatief jonge dorp gaat niet onopgemerkt voorbij. In het weekend van 1,2 en 3 juni is er een uitgebreid feestprogramma.