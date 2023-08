Fietser klapt achterop geparkeerde bestelbus Zierikzee

Gezellig­heid rond de Seismolen: Culikara­vaan strijkt vier dagen neer in Middelburg

Er is eten, drinken, kindervertier, goed gezelschap en muziek. En als we de voorspellingen mogen geloven komt ook het zonnetje nog kijken. Alle ingrediënten om de Culikaravaan, het foodtruckfestival dat vanaf woensdag vier dagen neerstrijkt bij de Seismolen in Middelburg, tot een succes te maken.