Fietser (90) die betrokken was bij ongeluk IJzendijke is overleden

Drukte van jewelste op het land van uienboer Marijn: 'Leuk, maar eigenlijk is het om te janken'

18 september SINT KRUIS - Het is zonder meer een prachtig zicht, al die mensen die in de brandende zon voorover gebukt uien rapen. Boer Marijn Uitdewilligen geniet er zichtbaar van dat het zaterdagmiddag een komen en gaan is op zijn land in Sint Kruis. ,,Maar eigenlijk is het om te janken.’’