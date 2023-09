Fietsenstalling op station Arnemuiden vernield

MET VIDEO en podcast Dit beest zorgt voor veel problemen in Zeeland: ‘Je moet niet in de buurt van zijn nest komen’

,,Korte broek? Zo, jij durft!” Imker Helle van der Roest kijkt de cameraman van de PZC een beetje verbaasd aan. ,,Je weet toch wel dat we Aziatische hoornaars gaan zoeken?” Vroeger was dat speuren naar de speld in de bekende hooiberg, tegenwoordig zitten deze invasieve exoten in de hele provincie. Tientallen nesten zijn dit jaar al geruimd.