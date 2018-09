Fietsende Fransman in Westerscheldetunnel

portret Wereldrei­zi­ger Lenno Spaans heeft in Ossenisse de rust gevonden

15 september Hij woonde in Vrouwenparochie, Eindhoven, Griekenland en in een caravan. Nu is Lenno Spaans thuis. In Ossenisse, waar hij cultureel café 't Schallemaaj uitbaat. Het dorp veranderde hem van een wereldburger in een huismus. ,,Ze moeten me hier wegdragen.’’