Feyenoord-fan John krijgt aanvoerdersband Van Persie

“Hoi John, ik heb hier de aanvoerdersband, getekend door mijzelf‘’, zegt de voormalig international die gestopt is als profvoetballer in een videoboodschap. ‘Geef hem een goed plekje. Hij is bij jou in goede handen.‘’

Schoonderwoerd, die woont in zorginstelling Tragel in Clinge, is er blij mee. “Robin, je zit in mijn hart‘’, reageert hij. Schoonderwoerd is Feyenoorder in hart en nieren. Tussen de sjaals, foto’s, ballen, foto’s, boeken en toegangskaarten krijgt de aanvoerdersband een speciale plek. “Feyenoord zit in mijn gevoel, Feyenoorders zijn mijn helden.‘’