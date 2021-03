Festival hakt knoop door: ook dit jaar geen Concert at Sea

,,Er blijven te veel onzekerheden om dit jaar een volwaardige editie van het festival te kunnen organiseren”, zegt de organisatie in een verklaring. ,,Het is bovendien niet mogelijk gebleken om het festival te verplaatsen naar later in de zomer. Dat valt ons natuurlijk zwaar. Het is ook echt heel vervelend voor alle artiesten, crew, leveranciers, partners en voor alle fans.”

Bløf, gastheer van het festival, heeft in een nieuw nummer ‘de emoties van het afgelopen jaar’ van zich af geschreven. Het nummer heet Horizon en is sinds vandaag te beluisteren via onder meer Spotify. ,,We blijven positief en we blijven doorgaan”, aldus de band. ,,Achter die horizon ligt een prachtige editie van Concert at Sea in 2022. Dat gevoel van hoop en verwachting willen we vasthouden en overbrengen.”