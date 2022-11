Feestmaand zorgt voor spitsuur bij Chocolaterie Mauritsz in Axel: ‘Honderd chocoladeletters per dag en straks ladingen kerstkransjes’

In het chocoladefabriekje in hartje Axel dampen de chocoladeketels. De zoete geur wolkt je tegemoet. Acht dames en heren steken de handen uit de mouwen. In deze weken voor de feestmaand december is het alle hens aan dek. Ze werken in twee ploegen, ook op zaterdag. ,,Vandaag maken we advocaatballs. Zo’n 100 kilo in totaal. Verder halve amaretto-balletjes, zo’n 70 kilo. Mokkabonbons gaan ook richting de 100 kilo. Verder zeker zo’n 100 chocoladeletters en 80 kilo aan praliné bonbons”, somt eigenaar Arno van Drongelen op.