Feestje op het Veerse Meer: Zeeuwse en Zweedse mensenredders oefenen samen

Gemeente: ‘Markt in centrum Domburg is zeker veilig’. Stadsraad wil liever bij de molen

De seizoensmarkt in Domburg is zeker veilig. Die verzekering geeft de gemeente na kritiek van Stadsraad en ondernemersvereniging OBD. Zij betwijfelen namelijk of het wel veilig genoeg is. Bovendien vinden ze het parkeerterrein bij de molen een veel betere plek voor het houden van deze weekmarkt.