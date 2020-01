Feestgangers in Terneuzen gebeten door politiehond vanwege bedreiging

Man onder invloed verliest rijbewijs na eenzijdig ongeval in Ossenisse

11 januari OSSENISSE - Een 62-jarige man uit Kloosterzande heeft vrijdagavond op de Langeweg in Ossenisse een eenzijdig ongeval veroorzaakt terwijl hij onder invloed van alcohol was. De auto was in de sloot langs de weg beland. Zijn rijbewijs is door agenten ingenomen.