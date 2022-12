Feestdagen komen er aan: oppassen voor inbrekers

Met de feestdagen voor de deur is het weer oppassen geblazen voor inbraken. Insluipers zien hun kans schoon, omdat veel mensen in deze periode van huis zijn.

,,Mensen vieren de feestdagen vaak bij familie of vrienden. En omdat de scholen vakantie hebben, gaan velen er ook op uit”, zegt Mireille Aalders van de politie. ,,We zien hetzelfde in de zomervakanties. Het verschil is dat het nu eerder donker is. Inbrekers vallen minder op en doordat mensen de gordijnen dicht hebben, zien ze niet wat er in de buurt gebeurt.”

Landelijk stijgt het aantal inbraken. Een jaar geleden werden door het hele land 23.554 woninginbraken geregistreerd en de politie gaat ervan uit dat 2022 daar met ongeveer 24.500 inbraken overheen gaat. In Zeeland was het tot begin deze maand 355 keer raak, dat is meer dan in heel 2021 bij elkaar (349).

Toch ligt het aantal woninginbraken nog steeds veel lager dan in voorgaande jaren. Landelijk liepen de totale aantallen af van 39.473 (in 2019) naar 23.554 (in 2021). Dat heeft volgens de politie alles te maken met de coronapandemie. ,,Vanwege het thuiswerkadvies waren veel mensen ook overdag veel thuis. Ze waren als het ware hun eigen beveiligingsbedrijf”, zegt Aalders. ,,Maar die tijd is voorbij en dat zien we nu terug in de cijfers.”

De meeste Zeeuwse inbraken zijn dit jaar tot dusver geregistreerd in Terneuzen: 74. Tholen staat op 38, gevolgd door Goes (37), Middelburg (31), Sluis (28), Vlissingen (27), Hulst (26), Reimerswaal (25), Schouwen-Duiveland (23), Borsele (14), Veere (13), Kapelle (12) en Noord-Beveland (7). De cijfers van december komen daar nog bovenop.