Feest op het festivalterrein bij GraauwRock for Specials

Een polonaise slingert woensdagmiddag over de voetbalvelden van VV Graauw en handen gaan massaal de lucht in. De dag voor GraauwRock wordt sinds 2019 GraauwRock for Specials gehouden, speciaal voor mensen met een beperking. Stichting GraauwRock sloeg daarvoor de handen ineen met Stichting 't Huus en dat bleek een gouden zet. Op de tweede editie, die om één uur 's middags begint, is het meteen al flink druk. Er staat een steeds langer wordende rij met auto's langs de Erwtenweg.