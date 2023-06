FC Dauwendaele viert 50-jarig jubileum: ‘Zonder vereniging zou de wijk een stuk slechter af zijn’

Veel had het niet gescheeld of FC Dauwendaele had helemaal niet gespeeld op het sportcomplex aan de Kruitmolenlaan. Jong Ambon (voetbal) en Oemoemenoe (rugby), dat waren de clubs die er een plekje zouden krijgen. Daar voelde het bestuur niets voor, herinneren Dick Nelemans en Fred van Essen zich. ,,Want waar moest onze jeugd dan naartoe? De andere kant van de stad? In al volle kleedkamers van andere clubs?”