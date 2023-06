FC Dauwendaele is klaar voor de tweede klasse: ‘Ook daar kunnen we ploegen zoek spelen’

indebuurt.nl Niet lachen! 10 x zo zag de Vlissingse strandmode van 100 jaar geleden eruit

Eigenlijk mogen we niet lachen. Maar we kunnen het niet laten. Op de volgende tien foto’s zie je wat honderd jaar geleden hot and happening was op het Vlissingse badstrand. Ach ja, ooit wordt er gelachen om onze bikini-foto’s.