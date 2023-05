Fatale duik in het Grevelingenmeer: als het mis gaat, kun je als duiker maar beter niet alleen zijn

gastschrijvers Daar komt een ezelwagen, of in ieder geval een wagen met een ezel erin

Wie is er niet mee opgegroeid, met deze reizende clown en zijn vrouw met duizend krullen! Bepakt en bezakt met peperkoek, pindakaas en drop gaat tout Nederland op pad, aangetrokken door de actieprijzen die in deze periode gelden. De ezelwagen is vervangen door een luxe camper.