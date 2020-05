Familiebezoek in buurlanden wellicht eerder mogelijk

België houdt de grenzen al een tijd dicht voor niet-essentiële verplaatsingen. Maar sinds de lockdown bij de zuiderburen iets is versoepeld met de uitbreiding van bezoek aan bijvoorbeeld grootouders, is ook de vraag gekomen om grensverkeer weer mogelijk te maken voor familiebezoek.

Dinsdag of woensdag aankondigen

In een nieuwsuitzending op het Vlaamse VTM zei de minister vanmiddag dat de grenscontroles niet voor 8 juni zullen worden opgeheven. Maar hij zei ook dat bezoek aan familie buiten de landsgrenzen, met ‘aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid’ eerder zal kunnen. Dinsdag komt er een advies van de GEES en op basis daarvan, denkt de minister dat intrafamiliaal grensverkeer eerder dan 8 juni mogelijk zal zijn. “Als we dat kunnen doen, zullen we dat dinsdag of woensdag al aankondigen”, klinkt het.