Familiebedrijf Schot's Vishandel likt wonden na verwoestende brand

SLUIS / THOLEN - De familie Schot uit Tholen zit volledig in zak en as. Hun bedrijf net over de grens in Essen ging vrijdag volledig in vlammen op. Zeven van de tien marktwagens, de volledige opslagruimte, de warme en koude keuken. Het is allemaal verloren. Het kantoorgebouw bleef gespaard, maar zit vol roet en water. Totale schade: ruim twee miljoen euro.

De familie Schot was vroeger actief in de mosselhandel vanuit Tholen in Zeeland. Begin jaren '70 verhuisde het bedrijf naar Essen en startte het met huis-aan-huis verkoop van verse vis. In 2001 werd een gloednieuw bedrijf neergezet op de industriezone Rijkmaker. Ondertussen telt de zaak dertig mensen en staan zoon Rini Schot en schoonzoon Peter de Kok aan het hoofd van de zaak. De klap die Schot's vrijdag te verwerken viel, zal nog lang nazinderen. Wanneer we een dag na de brand samen met Peter de Kok over het terrein wandelen, wordt de schade pas duidelijk. Het grotendeels uit staal opgetrokken gebouw is volledig verwrongen. Daarin was de opslagruimte, stonden de koelcellen en was ook de warme- en koude keuken gevestigd. Zeven marktwagens staan er volledig uitgebrand. Heel de site heeft meer weg van een oorlogsgebied. De brandgeur blijft ook hangen. "Het is een totale catastrofe", zucht Peter de Kok. "Dit doet ons zo'n pijn. Ons bedrijf is echt in het hart geraakt. Alles wat we nodig hebben om te kunnen werken, is verloren."

Doorzetten

Een nieuwe marktwagen kost al gauw 200.000 tot 250.000 euro. Elk jaar wordt er één van de wagens vervangen. Hoe het nu verder moet, weten ze nog niet. "We kunnen waarschijnlijk wel een aantal wagens huren van collega's. We kunnen ook een loods huren in de buurt waar deze week koelcellen geplaatst zullen worden. We hopen na deze week weer een groot deel van de 70 markten te kunnen aandoen. We willen immers onze klanten echt niet te lang in de kou laten staan. We hebben best veel trouwe klanten. Die kijken uit naar onze wekelijkse komst. Als we daar nu lange tijd niet gaan komen, gaan ze dan nog terugkeren? Daar hebben we ook angst voor. Ook voor ons personeel moeten we oplossingen zoeken."

Opgevangen

Tijdens de brand vrijdag werd de familie aan de overkant opgevangen bij bedrijf AVT. "Gouden mensen. We zijn er hen dankbaar voor", vertelt Peter nog. "De oorzaak van de brand weten we nog altijd niet al ligt die meer dan waarschijnlijk bij één van de marktwagens. Een kortsluiting bij het opladen ? Een technisch defect? We weten het niet." We wandelen naar de voorkant waar het kantoor gebouw is en waar ook de ruimte is voor de nachtleveranciers. "Het is wel gevrijwaard maar het ligt vol bluswater en roet", zucht Peter de Kok. "We vrezen dat ook die gebouwen verloren zijn."

De brand vrijdag werd opgemerkt door werknemers van een achterliggend bedrijf iets voor 5 uur. Ze hebben nog proberen te blussen, maar dat lukte niet meer. Pas tien uur later werd heel de omgeving weer vrijgegeven door de hulpdiensten.