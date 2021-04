Familie van Ichelle overhandigt cheque aan speurders van Signi: ‘Badges met #4ichelle zijn al de hele wereld over’

We moeten nu heel snel van die lockdown af

8 april Veel van ons zijn er al een hele poos klaar mee: het eentonige leven door de lockdown en de onzekerheid over de toekomst knagen steeds heviger. Dat de regering nu versoepelingen in het vooruitzicht stelt, maakt het verlangen naar meer vrijheid alleen maar groter. Aan de andere kant blijft ook de twijfel: kan het echt nog deze maand, de terrassen open? Of moeten we, geconfronteerd met hoge besmettings- en ziekenhuiscijfers, nog een poosje wachten? Wat vindt u?