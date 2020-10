Familie tast al 10 jaar in het duister over lot Herman Ploegstra

Hermans dochter Anouk was 8 jaar toen haar vader verdween. ,,Als ik naar foto’s van mijn vader kijk denk ik: het is al tien jaar geleden. Hij is al meer dan de helft van mijn leven weg. In die tijd is zoveel veranderd en hij heeft dat niet meegemaakt. De vragen blijven, maar het is niet zo dat ik bij de pakken neerzit. Mijn leven gaat verder. Als mijn vader soms ter sprake komt, kan ik er goed over praten met vrienden. Ik steek het niet weg.”