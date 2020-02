Familie Maat heeft plots tweehonderd wandelende takken: ‘Soms vechten ze zelfs met elkaar’

Al snel gingen er vijf dood

Het is ongeveer een jaar geleden dat tien wandelende takken het gezin Maat in Goes kwamen verrijken. Met name de twee kinderen vonden het wel een leuk idee. Ze helpen tot op de dag van vandaag goed mee met het verzorgen van de diertjes. Vader Patrick vertelt dat er al snel vijf doodgingen. ,,Nou, dacht ik, dan hebben we er nog vijf over om een tijdje goed voor te zorgen en dan is deze hobby weer voorbij.’’ Wandelende takken worden hoogstens anderhalf jaar oud.