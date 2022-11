Familie doodgestoken Rainée (20) worstelt met leven zonder hem: ‘We missen zijn vrolijkheid elke dag’

We zien Rainée Laveist voor de camera, gekleed in werkoverall en met een laskap op zijn hoofd. Bij een druk op de videobutton gaat hij helemaal op in de muziek van Oxlade. Dertien seconden swingt de Vlissinger met zijn ogen dicht op de beats van KU LO SA. ,,Soww, deze ging diep’’, schrijft hij bij zijn TikTok-post, die goed is voor dik 110.000 views.

Volledig scherm Zia (links) en Tiffany Laveist bij de foto van hun doodgestoken broertje Rainée. © Dirk-Jan Gjeltema

,,We hebben die video echt al zó vaak bekeken. Als je ernaar kijkt, voel je dat hij vanuit het diepste in zijn hart aan het dansen is’’, zegt Zia. ,,Natuurlijk is het pijnlijk om Rainée zo terug te zien’’, reageert Tiffany. ,,Maar we zijn blij dat we veel van zulke video’s hebben. Die TikTokvideo’s laten mooi zien hoe Rainée was. Vrolijk, iemand die graag danste en altijd in was voor een grapje.’’

Rainée filmde zichzelf op de werkvloer bij Fundex Equipment in Middelburg waar hij drie dagen per week een werk-leertraject volgde vanuit mbo-school Scalda. De video, die hij op 8 september via Tiktok de wereld in slingerde, was zijn allerlaatste. Want in een poging een ruzie te sussen werd de Vlissinger ’s avonds doodgestoken tijdens een studentenevent in Vlissingen. Het drama op het Bellamypark bracht een schok teweeg.