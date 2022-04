Familie Baart maakt de wereld al honderd jaar een beetje mooier

Dat Decoration, zoals de zaak nu heet, honderd jaar bestaat, is al reden voor een feestje, maar het jubileum wordt extra ‘bekroond’ met het predicaat Hofleverancier. Dat schild krijgt uiteraard een ereplaatsje, maar niet buiten aan de gevel. ,,We hangen het binnen, want het is zo prachtig, voorzien van bladgoud! We zijn bang voor vandalisme”, zegt Brenda Baart (58), de derde generatie Baart die nu het familiebedrijf aanvoert.



Zelfs na honderd jaar mensen van Clinge tot aan Australië en Amerika helpen met de inrichting van hun woning zijn ‘De Baartjes’ het nog lang niet zat. Brenda: ,,Het is onze passie; mensen helpen de wereld om hen heen een stukje mooier te maken.”