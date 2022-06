Faillissement bouwer testcentrum Grevelingendam: miljoenensubsidie in het water gegooid

MIDDELBURG - Letterlijk en figuurlijk 3,7 miljoen euro in het water gegooid. Dat is de conclusie na het faillissement van TTC, het bedrijf achter het mislukte testcentrum voor getijdenenergie in de Grevelingendam.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat (CDA, economie) deelde het nieuws van het faillissement vrijdagmiddag mee in een vergadering van de Statencommissie Economie. TTC Grevelingendam BV begon in 2018 met de bouw van een testcentrum voor getijdenenergie in de Grevelingendam. In het Tidal Technology Center zou het stromende water van de Flakkeese Spuisluis bij Bruinisse gebruikt worden om turbines te testen die elektriciteit opwekken. Omdat TTC Grevelingendam de financiering niet rond kreeg, trok Rijkswaterstaat twee jaar geleden de stekker uit het project. Het testcentrum was toen half afgebouwd. De gebouwde damwanden zijn inmiddels weer afgebroken. De restanten zijn onder water verdwenen.

Geen geld over

Zowel de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) als de provincie vorderde voorschotten terug die waren verleend aan TTC Grevelingendam BV, respectievelijk 2,6 en 3,7 miljoen euro. In totaal ontving het bedrijf ruim 8 miljoen euro subsidie voor het project dat minstens 22 miljoen euro ging kosten. ,,We hebben 13,5 miljoen euro uitgegeven”, vertelde directeur en enig aandeelhouder Menno Broers vorig jaar aan de PZC. ,,Deels is dat subsidie, deels is dat ons eigen geld. Er is geen geld over. Ik kan die subsidie niet terugbetalen.”

Hij tekende bezwaar aan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de provincie. Het College gaf hem gelijk. Hij hoefde de 2,6 miljoen euro aan het Rijk niet terug te betalen, omdat het innovatiegeld was dat goed is besteed.

Twee rechtszaken

Tussen de provincie en TTC dreigden twee rechtszaken: een over de terugvordering van de subsidie en een over het openbaar maken van informatie over de subsidieverstrekking. Die laatste zaak dient op 7 juli, deelde De Bat mee, die over de vordering heeft eigenlijk geen zin meer. De provincie rekende eigenlijk al niet meer op het geld dat in 2017 aan TTC werd verstrekt. Het faillissement leidt niet tot een tekort op de provinciebegroting, maar als er geld was teruggekomen, had het aan een ander project kunnen worden besteed. Het is nu aan de curator om te kijken of er nog iets in de boedel zit.

Broers kon vrijdagavond nog niet reageren.