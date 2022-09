Factory Festival in Sas van Gent moest er even op wachten, maar kan nu dan toch zijn eerste jubileum vieren

REPORTAGE | MET VIDEO Op het spoor in Goes woedt een oorlog: ProRail versus de koperdie­ven

Valt er wéér een trein uit. Niet vanwege een staking, maar door koperdiefstal. Eind vorige maand nog, tussen Kruiningen en Goes. Nu criminelen hun werkterrein naar Zeeland hebben verlegd, heeft ProRail de koperdieven ook in onze provincie de oorlog verklaard. ,,Het baanvak Goes-Middelburg is echt een hotspot van koperdiefstal.”

18 september