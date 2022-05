Fabian Houweling laat zich inspireren door liedjes uit zijn geboortejaar

De meeste nummers die hij maakt hebben een vrolijke beat, in combinatie met een gevoelige of emotionele tekst. Voor Houweling is muziek zijn uitlaatklep. Een manier om gevoelens, emoties en frustraties te uiten. Inspiratie haalt hij uit levenservaringen en situaties die zich rondom hem afspelen. ,,Als ik iets meemaak, schrijf ik het meteen op. Eén van mijn nummers heet Nightmare en is gebaseerd op een nachtmerrie die ik had. Ik werd wakker en begon meteen te noteren: ‘In mijn nachtmerrie liep ik door het bos. Het was best eng, maar ik was niet alleen. Aan degene die ik tegenkwam vroeg ik zijn naam en wat doe je hier zo laat nog?’ Op die manier is dat nummer ontstaan.”