Explosie in Vlissingse flat werd René de Bijl fataal: ‘Hij hield van de stad’

Het loopt donderdag 30 juli al tegen middernacht als de deurbel gaat bij Ton de Bijl in het Noord-Brabantse Deurne. Er staan twee agenten voor de deur. Ze hebben een verdrietige mededeling. Haar broer René is om het leven gekomen bij een zware explosie in zijn huis in Vlissingen. De volgende ochtend neemt ze meteen contact op met haar zoon Ruud en vertelt hem het verdrietige nieuws. ,,Ik ben toen meteen op internet gaan kijken en zag wat er gebeurd was. Verschrikkelijk om de beelden te zien, zo onrealistisch", vertelt Ruud van den Einden over de laatste momenten van zijn oom.