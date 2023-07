Exit voor jongerenraad en sportraad in Goes: breed nieuw adviesorgaan in de maak

Het nieuwe orgaan gaat de ‘kerngroep sociaal domein’ heten en wordt vooralsnog voor twee jaar ingesteld, beginnende in januari. Het is een proef. ,,Deze kerngroep kan de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geven over thema's als de WMO, jeugd en welzijn’’, zegt wethouder Martijn Vermeulen. Volgens hem is landelijk gebleken dat de traditionele vorm, met allerlei adviesraden, niet meer passend is in de huidige tijd.