Excuses slavernijverleden doen Angelique Duijndam goed: ‘Er is eindelijk erkenning voor de rol van Nederland’

,,Er is eindelijk erkenning”, steekt Angelique Duijndam van wal. ,,Een erkenning waar driehonderd jaar slavernij, twaalf miljoen tot slaaf gemaakten, 150 jaar ontkennen en het bagatelliseren van het aandeel dat Nederland daarin had aan vooraf gaat”, vertelt Duijndam. Zij zet zich jaarlijks in om Zeeland bewust(er) te maken van het slavernijverleden en diens aandeel hierin. Ze is actief bezig het realiseren van een kenniscentrum in Zeeland (in samenwerking met onder meer de Walcherse gemeenten en het Slavernijmuseum in Amsterdam) en is voorzitter van Keti Koti Zeeland. Elk jaar herdenken en vieren we - tijdens Keti Koti - op 1 juli de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen in 1863.